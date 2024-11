A ottobre aveva inviato una lettera, insieme ad esponenti della società civile di Rozzano, per difendere la cittadina dalle accuse di essere un luogo malfamato e insicuro. "Rozzano siamo noi - aveva scritto - La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita". "Affrontiamo le criticità con coraggio I fatti di cronaca ci sono stati e, come accade ovunque, ci saranno sempre - aveva aggiunto -. Rozzano, come tutte le città, ha i suoi problemi e le sue criticità, ma li affrontiamo a testa alta, con senso di responsabilità e fiducia".