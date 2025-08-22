Morto in rissa in spiaggia nel Crotonese, c'è un indagato per omicidio

A Francesco, Antonio e Giuseppe Paparo, di 59, 40 e 39 anni, a Giuseppe Verterame (57) e a Alessandro Bianco (44) viene contestato il reato di rissa aggravata. Indagato a piede libero per la rissa anche Carmine Verterame, padre di Filippo. Giuseppe Paparo, oltre che dell'omicidio di Filippo Verterame, è accusato del tentato omicidio di Giuseppe Verterame, lesioni personali aggravate per avere ferito Alessandro Bianco e porto abusivo di armi.