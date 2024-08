Morto Vito Procacci, il medico che fu sanzionato per gli straordinari durante il Covid

Tra i messaggi delle istituzioni, è arrivato il cordoglio dal sindaco di Bari, Vito Leccese: "La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l'emergenza Covid-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate". Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parla di "un risveglio drammatico oggi nell'apprendere dell'improvvisa scomparsa di Vito Procacci, medico, amico e uomo eccezionale", che non esita a definire eroe per come "ha affrontato ogni tipo di emergenza in prima linea dando sempre tutto se stesso per salvare vite".