Morto il "poliziotto-eroe" Nicola Barbato: rimase paralizzato dopo una sparatoria a Napoli

Era rimasto paralizzato nel 2015

Il sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, rimase gravemente ferito il 24 settembre del 2015. Nel corso di una operazione antiracket, Barbato e un collega si imbatterono in un malvivente che stava chiedendo il pizzo in un esercizio commerciale di via Leopardi, a pochi passi dall'omonima stazione della Ferrovia Cumana, a Fuorigrotta. Vistosi braccato, il malvivente ingaggiò uno scontro a fuoco con i due agenti, nel corso del quale Barbato riportò gravi danni che lo lasciarono paralizzato.