Londra, poliziotto ferito a colpi di machete da uno psicolabile

Un officiale di polizia è stato ferito in un attacco a colpi di machete a Forest Gate nella zona est di Londra.

L'agente ha riportato alcune ferite al braccio. Scotland Yard ha escluso al momento ogni ipotesi di terrorismo. Un portavoce della polizia ha detto che a compiere l'aggressione sarebbe stato uno psicolabile il quale è stato ora ricoverato in ospedale con una lesione significativa, ma non in pericolo di vita.