Morto per ischemia 54enne ricoverato a Bari: era stato vaccinato con J&J

E' morto il 54enne ricoverato il 12 giugno al Policlinico di Bari per ischemia. L'uomo era stato vaccinato contro il Covid con il siero monodose Johnson & Johnson, nell'hub di Alberobello. Il caso è stato segnalato all'Agenzia italiana del farmaco. La famiglia del 54enne ha dato autorizzazione al prelievo degli organi. Sono in corso accertamenti per verificarne l'idoneità.