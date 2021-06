Sequestrato il certificato compilato da Camilla Canepa prima di vaccinarsi

Tra la documentazione che la procura di Genova vuole acquisire per fare luce sulla vicenda c'è anche anche la lettera del Comitato tecnico scientifico inviata alle Regioni che avevano deciso di procedere con gli open day.

In quella lettera il Cts "non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate iniziative quali i vaccination day". Nello stesso documento, però, i tecnici sottolineano anche che "occorre completare la vaccinazione dei soggetti vulnerabili e over 60 ancora non coperti per una percentuale che non puo' essere trascurata".