Morto Cesare Paciotti, l'imprenditore delle scarpe aveva 67 anni

Dalle campagne pubblicitarie alla modelleria, le scarpe firmate Cesare Paciotti con quello stile fortemente identitario tra glamour e rock hanno segnato la storia della moda made in Marche, decretando successi in tutto il globo. Materiali ricercati e di qualità, dettagli precisi e riconoscibili per un concetto di lusso che ha saputo misurasi con ogni epoca. Senza però tradire i suoi codici. Codici che Cesare ha inviato ad affinare fin da piccolissimo nella realtà familiare.