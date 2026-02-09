È morto il fisico Antonino Zichichi: aveva 96 anni

Dal 1977 al 1982 Zichichi è stato presidente dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare e nel 1978 è stato anche eletto presidente della Società europea di Fisica. È stato uno dei principali promotori e ideatori dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, la cui costruzione è iniziata nel 1980, e dal 1986 è stato a capo del World Lab, un'associazione che sostiene i progetti scientifici in Paesi del terzo mondo, fondata da Zichichi stesso insieme al fisico statunitense Isidor Isaac Rabi.