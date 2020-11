Contro le fake news sul clima arrivano i "Pinguini all'equatore" di Serena Giacomin

Ufficio stampa

Sei stufo di indossare maglioni a maggio e non capisci perché ogni estate è sempre la più calda degli ultimi 100 anni? "Pinguini all'equatore" di Serena Giacomin e Luca Perri, per De Agostini, è il libro che fa per te. Avresti mai immaginato che 900 milioni di anni fa a salvare il pianeta dal congelamento sia stata proprio la tanto odiata anidride carbonica? Fra eruzioni provvidenziali ed esopianeti, diete del Neolitico e macchie sul Sole, carote di ghiaccio e viaggi nello spazio, ecco un’esilarante guida pensata per ragazzi e bambini per smascherare le fake news sul clima. In un’avventurosa ricerca sopra, sotto e dentro la Terra, per capire finalmente tutta la verità sul nostro pianeta e quello che gli sta accadendo. (Spoiler: è tutta colpa nostra!)