"Bedelia": la nuova graphic novel di Leo Ortolani

Bedelia è l'icona di Segreti, la marca di lingerie più sexy del mondo. Tutti i cartelloni della città riportano la sua immagine, tutti la desiderano. Bella, famosa e spietata con gli uomini, è abituata ad essere trattata come una dea e a non scendere mai al livello dei comuni mortali. Bedelia, però, è in procinto di essere sostituita da una modella più giovane e così il suo mondo crolla. Ma quando a disintegrarsi è il mondo di una dea, sono i mortali a pagarne le conseguenze. "Bedelia" è la nuova graphic novel di Leo Ortolani , edita da BAO Publishing. La protagonista è proprio colei che spezzò il cuore di Aldo nella serie "Venerdì 12", il grande classico di Ortolani. Questo libro, però, è pensato dall'autore come indipendente.

L'autore - Leo Ortolani, nato a Pisa e trasferitosi dopo un anno a Parma, è uno dei più importanti e apprezzati fumettisti italiani. Il suo esordio avviene nel 1989, quando, per la collana Spot della Casa editrice Comic Art, pubblica la prima storia di quello che diventerà il suo personaggio più celebre: Rat-Man. Nel 1997, la Panini Comics la serie Rat-Man Collection. Visto il grande successo ottenuto, alla serie si aggiungono numerose parodie e una versione animata realizzata da Stranemani e Rai Fiction. Sempre per la Panini Comics, l'autore produce "Venerdì 12". Ma sono molti i lavori di successo a cui si dedica Ortolani, collaborando anche ai testi dello spettacolo di Arturo Brachetti, "Brachetti che sorpresa", divenuto il più replicato in Italia degli ultimi dieci anni. Nel 2017, l'autore pubblica "C’è spazio per tutti", in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana) e l'European Space Agency. Sul suo blog, “Come non detto”, da qualche anno pubblica recensioni di fumetti, che vengono raccolte e pubblicate da BAO Publishing nel volume "Cinemah presenta – Il buio in sala" a cui si aggiunge un secondo volume dal titolo "Il buio colpisce ancora".

