"L'ultimo sorso. Vita di Celio": Mauro Corona torna bambino e racconta la storia del suo mentore

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: alla domanda "Chi è Celio?", lui risponde "Un niente" . In Celio, un signore di un paesino sulle Alpi, conosciuto durante la problematica infanzia e di quarant'anni più vecchio di lui, Mauro Corona troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal padre, una via d'accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura. In "L'ultimo sorso. Vita di Celio", edito da Mondadori, Mauro Corona fa rivivere Celio e lo strappa all'oblio per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia nel dialetto ladino e nell'alcol, che lo accompagnerà per tutta la vita fino al delirio e alla morte.