È morto Aldo Tortorella, il partigiano Alessio

Aldo Tortorella, conosciuto come "il partigiano Alessio", è morto all'età di 98 anni. A darne notizia è stato "con infinito dolore" il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "Il carissimo Aldo Tortorella, il partigiano Alessio, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura", ha spiegato Pagliarulo, era "un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno". Giornalista, Tortorella ha cominciato nelle pagine di Genova dell'Unità ed è stato negli anni Settanta direttore dell'edizione nazionale. Parlamentare per molti anni, responsabile nazionale della cultura per il PCI, è stato nella segreteria di Berlinguer.