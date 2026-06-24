Incidente di Ceriale, nuovo video choc del 19enne: "Perché dovrei chiedere scusa?"

Non si fermano le polemiche attorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale, in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un nuovo video sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce. Nel filmato, anticipato dal Secolo XIX, il giovane afferma: "Io dovrei chiedere scusa? E perché?". Poi aggiunge frasi ancora più dure rivolte a chi lo ha criticato per il comportamento tenuto dopo la tragedia. "Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni. E io dovrei chiedere scusa? Per cosa?", sostiene nel video. Quindi termina con parole che hanno ulteriormente alimentato l'indignazione: "Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia. Sennò vengo lì e vi sparo a tutti".