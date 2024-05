Franco Anelli, l'ultimo messaggio del rettore agli amici: "Game over"

Il mistero dell'ultimo messaggio

A riportare il testo dell'ultimo messaggio di Franco Anelli è Il Corriere della Sera. Poche parole, ma che sembrano senza spiragli di speranza, quelle inviate dal rettore dell'Università Cattolica nella serata del 23 maggio, dopo essere rientrato a casa con la compagna per la cena, alla fine di una giornata di lavoro. Le ultime telefonate da fare prima di sedersi a tavola... poi sono stati i vicini a scoprire il cadavere nel cortile, proprio mentre la compagna lo stava cercando per cena. Un volo senza scampo dal ballatoio del sesto piano del palazzo dove Anelli viveva, nel centro di Milano.





Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia, disposta dal pm di turno di Milano Giovanna Cavalleri. Per poterla disporre sarà aperto un fascicolo per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo. E saranno analizzati i tabulati telefonici, in particolare le ultime telefonate, e il suo computer. I carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia Duomo, inoltre, hanno acquisito le telecamere del palazzo e delle case vicine, ma nessuna avrebbe inquadrato la scena. Come in casa non sarebbero stati trovati biglietti. Resta il mistero di quest'ultimo messaggio.