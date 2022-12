Morte Ratzinger, Giorgia Meloni: "Un gigante della fede e della ragione"

Leggi Anche Vaticano, morto il papa emerito Benedetto XVI

Scholz: il mondo perde "una figura eccezionale" Con la morte di Ratzinger il mondo perde "una figura eccezionale" della Chiesa cattolica: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Come Papa 'tedesco', Benedetto XVI è stato un leader ecclesiastico speciale per molti, non solo in questo Paese. Il mondo perde una figura formativa della Chiesa cattolica, una personalità combattiva e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco", ha scritto su Twitter.





Metsola: "L'Europa lo piange, riposi in pace" "Con dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Sua Santità, il Papa Emerito Benedetto XVI. L'Europa lo piange. Che riposi in pace". Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Macron: suo impegno "per un mondo più fraterno" - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Benedetto XVI, lodando gli sforzi del papa emerito per un "mondo più fraterno". "I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno", ha twittato il capo dell'Eliseo.







La Russa: guida spirituale di carisma ed esempio - "Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l'esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà. Anche a nome dei colleghi senatori, desidero esprimere sentimenti di sincero e profondo cordoglio". Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa in un telegramma inviato a Papa Francesco per il tramite del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin.

Piantedosi: umanità perde guida spirituale e fine teologo - "Con la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI l'umanità perde una guida spirituale, un intellettuale di altissimo livello, un fine teologo. Joseph Ratzinger ci ha lasciato analisi e riflessioni di fondamentale importanza sulla nostra civiltà e sulle sfide che dobbiamo affrontare". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Salvini: grazie per Pontificato Illuminato e speranza donata - "Carissimo Papa Benedetto XVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Attilio Fontana: il cordoglio della Lombardia, riposa in pace - "La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. Riposa in pace". Così il presidente lombardo Attilio Fontana, ha espresso sulle sue pagine social il suo cordoglio e quello della Lombardia per la morte di Joseph Ratzinger.

Mons. Fisichella: grande teologo in Vaticano II - "Davanti alla tristezza della notizia per la morte di Benedetto XVI, rimane però il grande senso di ringraziamento che dobbiamo al Signore per avere dato alla Chiesa la sua persona e il suo insegnamento". Lo ha detto mons. Rino Fisichella. Il presule, oggi a capo della struttura che sta preparando il prossimo Giubileo voluto da Papa Francesco, ha, quindi, aggiunto: "Benedetto XVI muore nel giorno di un altro grande Papa, San Silvestro il Papa che ha realizzato il primo Concilio nella storia della Chiesa quello di Nicea è bene non dimenticare il grande contributo che il giovane teologo Joseph Ratzinger ha dato al Concilio Vaticano secondo".