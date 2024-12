Morte Ramy, "Dritto e Rovescio" mostra in esclusiva il video dell'inseguimento

Sono circa le 3.40 quando il Tmax viola il posto di blocco di Corso Como, iniziando una fuga che li porta a percorrere contromano via Luigi Sturzo e via Ferrari. In via Solferino, la moto passa con il rosso e svolta imboccando un'altra via nel senso di marcia inverso. Nella fuga, la moto sfiora pericolosamente un'auto, salta altri semafori rossi e non rallenta all'incrocio con i semafori lampeggianti. Poi, si infila pericolosamente tra due auto continuando a superare in maniera azzardata altre vetture sulla destra. L'auto dei carabinieri li perde, un'altra gazzella li insegue: in via San Barnaba Ramy perde il casco come si vede dalle immagini. La corsa, durata circa 20 minuti, si interrompe in via Ripamonti dove avviene lo schianto in cui il diciannovenne ha perso la vita.