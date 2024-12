La posizione dei sei carabinieri che inseguivano Ramy Elgaml e Fares Bouzidi la notte del 24 novembre è al vaglio della Procura di Milano. Tre di loro sono già indagati con ipotesi a vario titolo di omicidio stradale per la morte del 19enne egiziano, depistaggio e favoreggiamento. Per il momento non ci sono contestazioni di falso, anche queste ancora al vaglio degli inquirenti.