Morte Martina Rossi, da lunedì regime di semilibertà per Albertoni e Vanneschi

Disposto regime di semilibertà - Per la morte di Martina Rossi, il verdetto di Cassazione del 7 ottobre 2021 confermò, rendendola definitiva, la condanna emessa nel processo d'appello bis nell'ambito del procedimento nato dal decesso, il 3 agosto 2011, della ventenne studentessa genovese. Per i giudici, Martina Rossi morì precipitando dal terrazzo di un albergo di Palma di Maiorca mentre cercava di scappare al tentativo di violenza di Albertoni e Vanneschi. Un anno dopo la sentenza di Cassazione i due condannati, oggi trentenni, si erano consegnati nel carcere di Arezzo.

La decisione del tribunale di sorveglianza di Firenze sulla detenzione in regime di semilibertà per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi era stata subito contestata dai genitori di Martina Rossi: "E' un mezzo premio", era stato il loro commento.





"Continuerò la mia battaglia per cambiare le leggi che permettono ciò anche per certi reati" aveva promesso papà Rossi, per concludere: "Comunque, sapendo che dovranno stare in carcere, ho potuto dare una fine a una lotta di undici anni".

La semilibertà è una misura alternativa che prevede il lavoro esterno e la possibilità anche di soste a casa, secondo un programma da stabilire, con rientro in carcere per la notte.