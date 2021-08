Morte Martina Rossi, la Cassazione rinvia l'udienza al 7 ottobre

E' stata rinviata al 7 ottobre l'udienza in Cassazione per la morte della studentessa ligure Martina Rossi, per cui sono stati condannati a tre anni di reclusione per omicidio colposo Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Lo ha deciso la sezione feriale della Suprema Corte accogliendo l'istanza della difesa. La giovane morì nel 2011 alle Baleari mentre scappava per mettersi in salvo da quello che per l'accusa era un presunto tentativo di stupro.