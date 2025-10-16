Morte Margaret Spada, divieto di esercizio della professione per un anno per i medici indagati

La ragazza di Lentini (Siracusa) è deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale
Il gip di Roma ha disposto la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada. La ragazza di Lentini (Siracusa) è deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. Nei confronti dei due medici - padre e figlio - l'accusa è di omicidio colposo.
"Ritenevo e ritengo insussistente il requisito dell'attualità. A un anno dal fatto somiglia più a una sanzione che a una misura cautelare. Valuteremo se ricorrere al Riesame", ha commentato all'AdnKronos Domenico Oropallo, legale dei due medici.
"Le gravi emergenze istruttorie emerse nel corso delle indagini, relative ai ritardi nei soccorsi, all'imperizia nella gestione dell'emergenza e all'assenza di autorizzazione sanitaria per la struttura, hanno trovato un primo importante riscontro nell'ordinanza di sospensione dall'esercizio della professione medica disposta dal gip nei confronti degli indagati. Si tratta di un provvedimento che conferma la fondatezza delle contestazioni e rappresenta un passo significativo verso l'accertamento della verità e delle responsabilità per la morte di Margaret", ha dichiarato il legale dei genitori di Margaret Spada, Alessandro Vinci, come riporta l'AdnKronos.