Morte Margaret Spada, divieto di esercizio della professione per un anno per i medici indagati

Il gip di Roma ha disposto la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada. La ragazza di Lentini (Siracusa) è deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. Nei confronti dei due medici - padre e figlio - l'accusa è di omicidio colposo.