È morta Rosetta Cutolo, sorella del boss Raffaele: fu una delle prime "Lady Camorra"

Il ruolo nella NCO

Durante il suo periodo di "reggenza" visse a Ottaviano nel Palazzo Mediceo, un edificio del XVI secolo con 50 camere e un grande parco. In questa residenza, Rosetta teneva la contabilità delle estorsioni realizzate dai capozona e provvedeva ad assistere, soprattutto economicamente, le famiglie dei carcerati. Nota anche come "Rosetta ‘e monache", scampò all'arresto in diverse occasioni. La prima nel 1981 quando cominciò una lunga latitanza grazie all'aiuto di don Giuseppe Romano, sacerdote confessore della famiglia e di altri membri della NCO, la seconda nel 1990, quando riuscì a fuggire poco prima del blitz delle forze dell'ordine. La donna si consegnò nel 1993 per scontare una condanna definitiva a poco meno di 10 anni di carcere per associazione mafiosa.