Il killer della camorra si laurea in cella: nella tesi confessa altri due omicidi

La confessione

Come riportato dai quotidiani La Repubblica e Il Mattino, Romano si è laureato in carcere con 110 e lode, ottenendo anche la menzione accademica, esponendo le sue conclusioni con una tesi in parte autobiografica in Sociologia dal titolo "Fascinazione criminale", discussa alla presenza di autorità e dell’Imam che lo sta accompagnando nel suo nuovo percorso religioso. Tra quelle pagine, Romano confessa il duplice omicidio di Carmine D’Antuono e Federico Donnarumma, uccisi il 28 ottobre del 2008: "L’evento più violento, traumatico, irrimediabile della mia vita", scrive, affermando che che Donnarumma non doveva essere ucciso: "Non so perché, non l’ho capito e non me ne capacito ancora, ma sparai anche a lui".