Camorra, svelata la verità sull'omicidio di Salvatore Esposito: fu sciolto nell'acido perché aveva una relazione con la moglie di un affiliato detenuto

I fatti

Salvatore Esposito venne attirato a casa di uno dei tre assassini arrestati dai carabinieri: si accorse che gli stava per succedere qualcosa di terribile, iniziò anche a sudare abbondantemente (e per questo motivo venne preso in giro dai suoi aguzzini) ma non riuscì a salvarsi. Con la scusa di andare a trovare il marito di Maria Licciardi (sorella del boss Gennaro), che stava trascorrendo la latitanza a Marano di Napoli, il commando omicida deviò il percorso per recarsi nella zona delle cave di Chiaiano, una zona impervia e isolata, dove venne consumato l'assassinio a colpi di pistola e la distruzione del cadavere. Una mossa studiata per non insospettire la vittima visto che Chiaiano è sulla strada per Marano. Il corpo di Esposito non è mai stato ritrovato.