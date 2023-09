È morta a 98 anni Rosa Scafa, la prima donna poliziotto in Italia. Scafa mosse i primi passi nella polizia, dopo un corso nel 1951, insieme ad altre 22 colleghe.

In 33 anni di servizio, dal 1952 al 1985, ha fatto parte della polizia civile di Trieste, di quella femminile e, dal 1981, della polizia di Stato. Nel corso della carriera, si è occupata di reati commessi o subiti da donne e minori. Successivamente ha lavorato al servizio speciale di assistenza ai dipendenti e ai loro familiari. Nel 2010 è stata premiata in occasione del 50° anniversario dell'ingresso delle donne in polizia.