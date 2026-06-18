Italiana morta a Mykonos, il compagno: "Ora vivo per nostra figlia, voglio giustizia"
"Non è giusto, la nostra bambina non rivedrà più sua mamma. L'ho sentita 15 minuti prima dell'incidente", racconta Luca
"Mi è caduto il mondo addosso. No, non è giusto che Viola, nostra figlia, non vedrà più sua mamma. È una situazione difficile, dovrò trovare la forza per andare avanti. Ora vivo per lei”. Le parole sono quelle di Luca Bugialli, compagno di Sara Ceccantini, la 39enne morta a Mykonos in un incidente mentre era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Si sarebbe dovuta sposare sabato.
L'ultima chiamata 15 minuti prima
"L'ho sentita un quarto d'ora prima dell'incidente. Sara mi ha telefonato da Mykonos e mi ha detto: ‘Luca qui è tutto ok, rientriamo in hotel, che poi in giornata abbiamo il volo e torno a casa", racconta il compagno al Corriere di Arezzo. Poi la notte tra domenica e lunedì la tragedia: la macchina dove viaggiava Sara insieme a due amiche, con il fratello di una di loro al volante, è stata centrata da un'altra auto, a un incrocio. Entrambi i conducenti sarebbero in stato di fermo.
L'impatto dove Sara era seduta
“Mi hanno detto che l'urto è stato violentissimo proprio sulla fiancata del lato destro, dove era Sara seduta di dietro” riprende Luca. “Avevamo condiviso l'iniziativa del viaggio, lei era felice di trascorrere questi giorni insieme alle due colleghe che lavorano in altri stabilimenti di Prada, a Roma e a Figline”.
Il fratello della coetanea valdarnese, che ha riportato lesioni più serie, era alla guida. Una persona fidata. “Mi hanno detto che dopo lo schianto, la persona che guidava l'altra macchina avrebbe proseguito ed ha urtato altre tre auto. Poi sarebbe stato fermato dalla polizia. Dicono che sia un greco e che trasportava un italiano. Dobbiamo capire, voglio verità e giustizia per Sara”.
"Sabato ci saremmo dovuti sposare"
“Sabato ci saremmo sposati, avevamo preparato tutto con gioia, con amore; la cerimonia a Civitella, il ricevimento al Podere La Doccia, il viaggio lo avremmo fatto tutti insieme, con Viola, alle Maldive, in agosto”