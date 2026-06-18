Italiana morta a Mykonos, il compagno: "Ora vivo per nostra figlia, voglio giustizia"

"L'ho sentita un quarto d'ora prima dell'incidente. Sara mi ha telefonato da Mykonos e mi ha detto: ‘Luca qui è tutto ok, rientriamo in hotel, che poi in giornata abbiamo il volo e torno a casa", racconta il compagno al Corriere di Arezzo. Poi la notte tra domenica e lunedì la tragedia: la macchina dove viaggiava Sara insieme a due amiche, con il fratello di una di loro al volante, è stata centrata da un'altra auto, a un incrocio. Entrambi i conducenti sarebbero in stato di fermo.