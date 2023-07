Morso dal serpente che teneva in casa: 28enne finisce in terapia intensiva

Un serpente pericoloso

La Cerastes Cerastes è un serpente corto e tozzo, che non supera i 60 centimetri di lunghezza. E' conosciuta anche come "vipera della sabbia", poiché vive in habitat desertici dell'Africa settentrionale e del Medioriente, dove si muove sulla sabbia con agilità. Quando il giovane è arrivato al pronto soccorso, i medici hanno subito allertato il Centro antiveleni di Pavia, per reperire l'antidoto contro il veleno. Alla fine, però, si è scoperto che il farmaco era disponibile soltanto nella farmacia della facoltà medica dell’Università di Ginevra. Una equipe della Croce Rossa si è messa subito in viaggio verso la Svizzera, per recuperare l'antidoto il più in fretta possibile.