09 settembre 2022 10:07

Anche i serpenti... vanno dal dottore: ecco il pitone Pippo sottoposto alla Tac prima dell'operazione chirurgica

E' un trasporto eccezionale quello che hanno organizzato i veterinari del Canc, il Centro animali non convenzionali, di Torino per poter curare nella loro struttura Pippo, pitone moluro di circa 4 metri. Dell'ingresso del serpente in clinica è stata data dettagliata testimonianza sulla pagina Facebook della stessa: con un video, infatti, è stato raccontato il ricovero di Pippo, serpente di proprietà, per accertamenti. Quasi 600 i commenti piovuti sotto quelle immagini con tanti che si chiedono l'opportunità di tenere in casa come domestico un animale di quelle dimensioni. Nei successivi aggiornamenti con tanto di foto, Pippo viene sedato e sottoposto alla Tac e, poi, lasciato senza "colazione", in attesa dell'intervento che lo farà tornare in forma