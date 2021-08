“Morning News”, Fausto Desalu: “I sacrifici di mia madre mi hanno aiutato a crescere”

Dopo la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo, Fausto Desalu si è concesso qualche giorno di relax all'isola d'Elba. Rientrato a casa al fianco della sua amatissima madre in collegamento a "Morning News" rivela: "Il mio è stato un percorso molto duro, con più bassi che alti, avere come esempio mia madre mi ha dato una carica pazzesca. Quando sei bambino - considera Desalu - tante cose non le capisci ma le vedi. I sacrifici di mia madre mi hanno aiutato a crescere".

L'atleta poi racconta di aver fatto un regalo alla sua mamma poco prima della vittoria. "Le ho regalato un'automobile, così potrà essere più indipendente e andare a lavorare". A Canale 5 il campione ricorda la sua infanzia, i "no" della madre che lo hanno fatto crescere e soprattutto la mancanza del padre che in passato li ha lasciati: "Mia mamma ha fatto sia da madre che da padre, anche se non è lo stesso".

Ma Desalu non si ferma e dopo questa grande vittoria che lo ha "ripagato di tutti i sacrifici fatti", già pensa ai prossimi obiettivi da raggiungere. Perché non bisogna mai fermarsi "sia quando vai bene che quando vai male, non bisogna sedersi sugli allori", conclude.