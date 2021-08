La mamma di Fausto Desalu: "Quando ha vinto stavo lavorando, è stata una forte emozione"

Nelle ore successive alla vittoria del figlio nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, aveva rifiutato le interviste per non lasciare il suo lavoro di badante. Oggi però, la mamma di Fausto Desalu, medaglia d'oro in Giappone con Tortu, Jacobs e Satta, si gode il successo del figlio: "Quando ha vinto stavo lavorando - racconta la signora Veronica a "Morning News" - è stata una forte emozione".

"Questi ragazzi hanno fatto un grande regalo all'Italia - continua la signora - hanno visto ripagati i tanti sacrifici che hanno fatto per arrivare fin lì". Fausto, nato a Casalmaggiore (Cremona) nel 1994, è di origine nigeriana ma è italiano a tutti gli effetti dal 21 febbraio 2012, quando ha ottenuto la cittadinanza con la maggiore età. "Quando siamo arrivati in Italia con il padre di Fausto - racconta ancora Veronica - non avevamo i documenti, ma ho sempre lavorato: in fabbrica, in una Rsa e anche nei campi poi grazie alla legge Martelli, abbiamo ottenuto i documenti". Inizialmente, Desalu aveva deciso di dedicarsi al calcio, poi la svolta con la scuola: "A scuola gli dissero che era portato per correre, e lui da lì ha capito che la sua vita era correre. Così è stato".