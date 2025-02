Monza, ex pallavolista muore a 34 anni in un incidente stradale: raccolta fondi per moglie e figli

E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale San Gerardo di Monza, William Procopio, 34enne di Brugherio (Monza Brianza), nome noto nel mondo della pallavolo lombarda perché aveva frequentato fino alla Serie A1 con il Vero Volley. Il giovane, sposato e padre di due figli di 4 e 7 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Concorezzo. Per cause in via di accertamento, nello scontro tra il suo scooter e un'auto, le sue condizioni erano subito apparse disperate.