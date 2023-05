Ferrara, 33enne partorisce la figlia e muore: lanciata una raccolta fondi per la piccola

Un'amica della donna ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la piccola. In neanche 24 ore, sono stati collezionati oltre 20mila euro.

Il parto e poi la morte - Come riporta Il Resto del Carlino, giovedì mattina, la donna, una ricercatrice universitaria ferrarese, ha partorito all'ospedale di Cona (Ferrara) dopo due ore di travaglio. Sembrava andare tutto bene, le condizioni dopo il parto non lasciavano intravedere complicazioni. Poi, la 33enne ha iniziato ad avere dolori allo stomaco, a rimettere. La situazione è peggiorata rapidamente fino al coma e, in serata, alla morte. L'azienda ospedaliera di Cona ha avviato verifiche interne.

La raccolta fondi - "La mamma di Alice è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale. Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice", questa la presentazione della raccolta fondi su GoFundMe.