Monza, al bar gli servono soda caustica al posto dell'acqua: in terapia intensiva

L'uomo ha riportato ustione alla bocca e alla gola

15 Set 2025 - 16:48
In un bar di Monza, a un uomo è stata servita per sbaglio soda caustica al posto dell'acqua. Ora l'uomo, come reso noto da Ats Brianza, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo, con ustioni alla bocca e alla gola. Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118.

In seguito al fatto, sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini, dopo aver disposto il sequestro del contenitore del detergente usato per le lavastoviglie dal quale è stata erroneamente prelevata la soda.

Secondo quanto riporta Monza Today, l'uomo stava facendo colazione insieme alla moglie, quando, già dopo i primi sorsi di soda caustica - che lui pensava essere acqua - si è sentito male. Nello specifico, ha avvertito un forte bruciore a bocca e gola. 

