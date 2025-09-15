Monza, al bar gli servono soda caustica al posto dell'acqua: in terapia intensiva

In un bar di Monza, a un uomo è stata servita per sbaglio soda caustica al posto dell'acqua. Ora l'uomo, come reso noto da Ats Brianza, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo, con ustioni alla bocca e alla gola. Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118.