Anziani maltrattati in una casa di riposo 29 luglio 2019 18:06 Monza, anziani umiliati e picchiati in casa di riposo: denunciati 5 assistenti Secondo le indagini dei carabinieri i cinque dipendenti denunciati avrebbero vessato e picchiato anziani dallʼagosto 2018 al marzo scorso

Cinque assistenti sanitari di una casa di riposo di Besana Brianza, in provincia di Monza, sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamenti e percosse sugli anziani ospiti. Dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Monza e coadiuvate da intercettazioni ambientali e immagini registrate con microspie nell'Istituto "G. Scola" a Brugora, i cinque dipendenti denunciati, quattro donne e un uomo, avrebbero vessato e picchiato anziani dall'agosto 2018 al marzo scorso.

Monza, anziani maltrattati in una casa di riposo Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Fai schifo", "ma quando muori?". "Adesso qui ci vorrebbe un’insulina fatta bene…", sono alcune delle frasi ripetutamente pronunciate e intercettate dagli investigatori nei confronti delle ospiti. Per almeno sei mesi hanno maltrattato, insultato e minacciato con botte, urla, minacce e ingiurie sei donne malate di Alzheimer. Solo perché a loro dire le anziane, non autosufficienti e in condizioni di salute assai fragili, non collaboravano abbastanza nel farsi curare.

A far scattare le indagini è stata una segnalazione che la direttrice della struttura ha inoltrato ai carabinieri di Seregno. I cinque assistenti sanitari erano dipendenti della Fondazione Scola Onlus, in via Cavour, a Besana Brianza, come ausiliari socio-assistenziali della casa di riposo. I militari hanno ricostruito un quadro di violenze e vessazioni grazie alle immagini che hanno ripreso le violente percosse.