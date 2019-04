Anziani maltrattati in casa di riposo nel Catanzarese, 16 indagati

Attraverso le intercettazioni audio/video è emerso che all'interno della residenza sanitaria alcuni ospiti erano stati sottoposti a gravi e ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici: percosse, atti di violenza, derisioni, molestie gratuite e minacce. Sono state riscontrate condotte di maltrattamenti e vessazioni fisiche anche nei momenti di sonno degli anziani costretti a trascorrere intere giornate in un corridoio, adibito a sala comune al piano seminterrato della struttura, seduti sulle loro carrozzine, ovvero sulle sedie, ove si addormentavano anche in posizione innaturale, con il capo reclinato sulla spalla o sul tavolo, l'uno accanto all'altro, e dove erano, comunque, costretti a rimanere immobili e non disturbare l'operatore di turno preposto alla loro sorveglianza.



In particolare, sono stati raggiunti dal provvedimento giudiziario un 46enne di Vallefiorita (Cz), agli arresti domiciliari; un 53enne di Settingiano (Cz), agli arresti domiciliari; un altro 53enne di Catanzaro, sottoposto al divieto di dimora; un 37enne di Santa Caterina dello Ionio (Cz), sottoposto al divieto di dimora; un 41enne di Settingiano (Cz), sottoposto al divieto di dimora. Sono tutti indagati per il reato di maltrattamenti aggravato dell'aver agito approfittando delle circostanze tali da ostacolare la privata difesa ed abusando delle relazioni di ospitalita' correlate alla natura della struttura ed all'affidamento ad essa degli anziani da parte dei familiari.