Montecatini Terme (Pistoia), abusi su donna conosciuta sui social: un arresto

Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata accompagnata a prelevare i soldi come corrispettivo per la droga consumata. Una volta per strada però è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in un bar. I carabinieri hanno successivamente rintracciato l'abitazione del 31enne dove sarebbero stati trovati effetti personali e la borsetta della donna. Il 31enne è accusato di sequestro persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti nonché, insieme all'italiano denunciato a piede libero, di tentata estorsione.