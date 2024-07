Isola di Ponza, abusi sulla figlia 16enne dei vicini: denunciato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato denunciato per una presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 16 anni, figlia dei vicini di casa a Ponza, l'isola in provincia di Latina dove anche l'aggressore abita. Quest'ultimo, un cameriere stagionale originario di Roma, da poco sbarcato sull'isola per lavorare in un ristorante, è stato identificato dai carabinieri e denunciato. Il 34enne si sarebbe introdotto nell'abitazione dei vicini e avrebbe abusato della ragazzina.