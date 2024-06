Ferrara, educatore 21enne accusato di abusi sessuali in un asilo confessa

Il 21enne, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di violenza sessuale e di detenzione e accesso a materiale pornografico realizzato utilizzando minori. Nei suoi dispositivi elettronici - telefono e computer - sono state trovati "112 foto e 9 video in cui compaiono non solo i bambini dell'asilo, ma anche altri minori e il materiale sarebbe stato scaricato in parte dal Web, in parte da una chat di Telegram e in parte prodotto dallo stesso ragazzo (non solo nella scuola in questione) che lo avrebbe poi anche diffuso". L'inchiesta si è dunque allargata e si muove su più fronti.