Milano, abusi sessuali su bambini: arrestato maestro d'asilo

Il sospetto nato da alcuni racconti fatti dai bimbi alle maestre

A sollevare i sospetti sono stati alcuni racconti fatti dai bimbi alle altre maestre. Nel giro di pochi giorni, e anche prima di convocare in audizione protetta i bambini, la Procura ha deciso di collocare nell'aula le microcamere. Così gli investigatori hanno visto in diretta le violenze orribili che l'insegnante metteva in atto sui piccoli sin da subito, già alla prima ora di lezione. I pm non hanno avuto dubbi perché le immagini erano eloquenti. Gli agenti, quindi, sono entrati nella scuola, attenti a non destare allarme tra i bambini, e hanno arrestato il maestro.