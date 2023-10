Montebelluna (Treviso), scontro tra furgone e bus: due morti e tre feriti

Il bilancio del drammatico incidente è di due morti e di tre feriti. Le due persone decedute e il ferito ricoverato in rianimazione si trovavano sul furgone. Lesioni meno gravi per l'autista del pullman e uno dei sei passeggeri a bordo.

I vigili del fuoco di Treviso, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno estratto dal furgone tre persone. Purtroppo per due di loro, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare e il medico ha constatato il decesso. Il terzo è stato stabilizzato dai medici del Suem e trasferito in ospedale.