Monopattini, crollano i noleggi in tutta Italia: a Trento i dispositivi saranno dimezzati

Da Nord a Sud, gli utenti che usufruiscono del servizio di sharing sono sempre meno e, di conseguenza, anche il numero di dispositivi a disposizione è calato drasticamente. Bit Mobility, una delle due aziende operanti su Trento , ha alzato bandiera bianca e da sabato inizierà il ritiro dei 200 mezzi a disposizione in città . Il motivo? Sharing inferiore alle aspettative e incertezze normative che riguardano in particolare il possibile casco obbligatorio per il conducente. La decisione è stata comunicata ufficialmente all'amministrazione comunale, anzitempo rispetto al 31 agosto, scadenza naturale del contratto.

Il noleggio di monopattini in Italia è in crisi.

Tgcom24

Sul territorio rimarranno quindi solo i 200 monopattini di Vento Mobility. Secondo i dati diffusi e relativi al 2022, i noleggi complessivi a Trento sono stati 371mila per quasi 888mila chilometri percorsi. I monopattini dovevano servire a ridurre l'utilizzo dei veicoli, andando a sostituirli, ma "abbiamo visto che vengono utilizzati solo per tragitti brevi, inferiori ai due chilometri, e non come alternativa all'automobile privata", ha spiegato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, come si legge su Libero.

È crisi in tutta Italia: i dati A Milano, secondo un recente report dell'Amat (Agenzia della mobilità, dell'ambiente e del territorio) riferito a gennaio 2024, sempre meno persone utilizzano i monopattini, in crollo del 30,98%. In crescita, invece, il bike sharing (+27,05%) A Torino, a dicembre 2023 sono stati ritirati 500 monopattini elettrici in sharing offerti dall'azienda statunitense Link. A Roma, nel centro storico circolano 900 monopattini: solo 300 dispositivi a testa per le tre ditte che servono la Capitale. A Palermo, il Tar ha bloccato momentaneamente la gara del Comune per affidare il servizio di noleggio dei monopattini. È già la seconda volta che accade.