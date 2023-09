Trento, moto travolge monopattino: morti una 16enne e un 22enne

A Trento due persone sono morte in un incidente stradale.

Le vittime sono una 16enne, che stava attraversando la strada con il monopattino, e un 22enne che, in sella alla propria moto, l'ha centrata in pieno trascinandola per una trentina di metri. La ragazzina è deceduta sul colpo, mentre il giovane è morto in ospedale, dove era stato portato in condizioni disperate.