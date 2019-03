Mondragone, lavoro in nero: un abitante su due aspetta il reddito di cittadinanza

Le telecamere di “Stasera Italia” sono state a Mondragone, nel Casertano, dove moltissimi abitanti risultano disoccupati e vorrebbero quindi chiedere il reddito di cittadinanza. Uno su due chiede infatti i fondi perché risulta non avere lavoro, ma secondo gli abitanti la situazione è diversa: “Lavorano tutti in nero, in realtà”.



E così, secondo la trasmissione, gli abitanti potrebbero aggirare il tentativo del vicepremier Di Maio di colpire i “furbetti”. “Se c’è il rischio della galera per questo, dovranno mettere tutta la città in carcere”, spiega un abitante. “Secondo me qui il reddito lo aspetta davvero tutta la città”, racconta un altro.