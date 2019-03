Reddito di cittadinanza, in fila anche l'ex "vivandiera" del boss Michele Zagaria

C'è anche l' ex "vivandiera" del boss dei Casalesi Michele Zagaria, tra i richiedenti del reddito di cittadinanza. Rosaria Massa, sotto la cui villetta a Casapesenna (Caserta) era situato l'ultimo rifugio bunker di Zagaria, ha presentato domanda per accedere al sussidio mensile. La donna ha scontato insieme al marito una condanna a quattro anni di arresti domiciliari per favoreggiamento nei confronti del boss.