Italiana morta in Lussemburgo, il compagno: "Aveva la testa fracassata"

"Non me l'hanno fatta vedere.

Mi hanno detto che un gran colpo le ha fracassato il cranio". Lo dice il compagno di Sonia Di Pinto , l'italiana di 46 anni trovata morta in un ristorante in Lussemburgo. Sauro Diogenici pensa che la donna sia stata uccisa in una rapina finita in tragedia e di lei dice: "Sonia era una persona tranquilla. Faceva il suo lavoro e lo faceva bene. Non credo che sia stato un omicidio premeditato". Sul cadavere della donna è stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita martedì.