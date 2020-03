Dal Molise il dizionario della quarantena: su "Una parete per sé" foto e parole nella 'normalità' da coronavirus

"Alla notizia dell'isolamento forzato per coronavirus anche noi abbiamo avuto una sensazione di vuoto improvviso; così da questa riflessione della mia amica fotografa che si è ritrovata a fissare un muro della sua stanza nasce il progetto 'Una parete tutta per sé' al quale partecipo". Inizia a raccontare così Chiara Vitulli, studentessa 25enne e aspirante scrittrice, l'iniziativa nella quale è stata coinvolta, per la stesura dei testi, dalla fotografa 27enne Francesca Perrotta, entrambe di Larino (Campobasso). L'idea è produrre quotidianamente con un post su Instagram e Facebook una sorta di dizionario della quarantena, richiamando Virginia Woolf e il suo "Una stanza tutta per sé".