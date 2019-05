Campobasso, nonno di sei nipoti diventa sacerdote a 73 anni

Nato a Catanzaro nel 1946, Pacetta è entrato nel seminario diocesano "Redemptoris Mater" di Campobasso tre anni fa dopo la morte della moglie per un male incurabile. La sua vocazione risale alla giovinezza: entrò in un seminario francescano fino al noviziato.



Poi Nicola scelse però la strada del matrimonio, un cammino in cui l'amore coniugale si è trasformato anche in guida e testimonianza per giovani coppie. Fino alla vedovanza e alla scelta di diventare prete.