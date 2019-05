Da bagnino a "pescatore di uomini": la nuova vita di don Luca da Pordenone

UN UOMO DI CHIESA UN POʼ SOPRA LE RIGHE Vicenza, Domenico Don: il prete "comico" che riempie la chiesa di fedeli

E' arrivato pochi mesi fa, ma è già entrato nei cuori della gente per i suoi modi stravaganti: dal celebrare la messa in una stalla alla pedalata in bici fino all'altare