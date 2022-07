Campobasso, folgorato da un lampione: 13enne muore dopo dieci giorni di agonia

L'inchiesta e l'autopsia

- La Procura di Larino ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e ha sequestrato l'area dove si trova il lampione. Ora il magistrato è in attesa della dichiarazione sanitaria e della documentazione dall'ospedale Riuniti di Foggia per decidere sull'autopsia, che appare una scelta scontata in considerazione della dinamica della tragedia.

Il lampione non risultava in stato di malfunzionamento

- L'8 luglio gli eventi festivi promossi dall'Amministrazione comunale erano stati rinviati come segno di vicinanza al dolore della famiglia. In merito al palo dell'illuminazione non risultano segnalazioni di malfunzionamento o guasti presso l'ufficio tecnico del Municipio di Montenero. Le indagini ora continuano per omicidio colposo.