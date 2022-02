Ventimiglia, tragedia su treno diretto in Francia: migrante morto folgorato

Ansa

Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118: la vittima è stata trovata carbonizzata. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per l'intervento e i rilievi per qualche ora.